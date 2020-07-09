Стартует заключительный этап командного Кубка Москвы

Четвертый, заключительный отборочный этап Командного Кубка Москвы рамках проекта «Московский киберспорт» состоится в пятницу на площадке Mskchess.ru. Игра начнется в 13:00. Призовой фонд турнира составляет 100 000 рублей.

Кубок состоит из четырех отборочных этапов, полуфиналов и финала. В каждом отборе команды делятся на подгруппы по 10 в каждой, которые формируются по мере поступления заявок и распределяются с помощью генератора случайных чисел. Из каждой группы по две команды выходят в полуфинал.

После трех отборочных этапов право выступить в полуфинале Кубка уже завоевали 10 команд: ДЮСШ им. Ботвинника, «Шахматная школа Анатолия Карпова», «Феникс», Chess Transit, «Северный характер», «Гена Чечоткин» (все — Москва), «Ладья» (Казань), Funtik Team (Томск), «Трактор (Челябинск) и Chess-transit-NEOLAB1 (Узбекистан). В финале сыграют 10 лучших команд, отобравшихся из полуфиналов.

Эльдар Мухаметов