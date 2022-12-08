Стартует отбор на турнир «Шахматные звезды-2023»

В Москве в середине декабря начнутся детские отборочные этапы международного турнира по блицу и рапиду «Шахматные звезды-2023». Главные соревнования намечены на 23-30 января — в них намерены принять участие известные гроссмейстеры из России, Азербайджана, Индии и Испании — Сергей Карякин, Владимир Крамник, Теймур Раджабов, Александр Грищук, Франсиско Вальехо, Санан Сюгиров, Владислав Артемьев, Раунак Садхвани, Александра Горячкина и Екатерина Лагно. Общий призовой фонд турнира составит 15 миллионов рублей.

Детские отборочные этапы состоятся 18, 25 декабря и 15 января на территории ТРК VEGAS — они проводятся совместно с «Русской шахматной школой» и Педагогическим шахматным союзом. В квалификации будут отобраны 100 юных финалистов от 5 до 15 лет — в четырех возрастных категориях. Затем эти ребята сыграют в рамках главных соревнований одновременно с выдающимися мастерами быстрых шахмат.

Напомним, что первый турнир «Шахматные звезды» прошел с 30 сентября по 5 октября 2022 года и собрал в столице нашей страны известных шахматистов с мировым именем. Победителем соревнований стал гроссмейстер Владислав Артемьев, а среди юных шахматистов высокий класс продемонстрировал 10-летний Матфей Юрасов.