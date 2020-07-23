Стартует FIDE Online шахматная Олимпиада

Online шахматная Олимпиада представляет собой «цифровой двойник» перенесенной на лето 2021 года Всемирной Шахматной Олимпиады. Поединки будут проходить на крупнейшей мировой онлайн-платформе Chess.com. Участие в Олимпиаде примут команды, представляющие более 160 национальных шахматных федераций, входящих в ФИДЕ. Трансляция шахматных партий будет вестись в интернете с комментариями на самых популярных языках мира, в том числе на английском, русском, испанском, немецком, французском и китайском.

Турнир состоит из нескольких этапов. Четыре отборочных раунда пройдут с 26 июля по 16 августа. Финальный этап соревнований, в котором участвуют сильнейшие «посеянные» команды и команды, победившие в отборе, пройдет с 19 по 30 августа. Сборная России, вместе с другими сильнейшие сборными, начинает выступление с финального этапа.

Это первый случай в истории, когда международная спортивная федерация проводит важнейшее международное соревнование в интернете. Президент МОК Томас Бах направил приветственное письмо в адрес участников и организаторов этого соревнования, в котором отметил, что «ФИДЕ подает пример того, как организовывать соревнования инновационными и безопасными способами во время нынешнего глобального кризиса в области здравоохранения»

— Сегодня, когда мир находится в эпицентре вызванного пандемией кризиса, особенно значимы события, миссия которых — объединять людей и дарить надежду. За последние несколько месяцев мы наблюдаем взрывной рост интереса к шахматам — десятки, а может быть, и сотни миллионов человек по всему миру ежедневно садятся за реальную или виртуальную шахматную доску, — отметил президент ФИДЕ Аркадий Дворкович.

— Если организованная международной федерацией онлайн Олимпиада пройдет успешно, то на этот опыт могут обратить внимание другие международные спортивные организации. В свое время шахматисты ввели понятие «чемпион мира»: первый официальный спортивный титул был разыгран между Вильгельмом Стейницем и Иоганном Цукертортом в 1886 году. Я полагаю, что всемирная онлайн Олимпиада ФИДЕ, в которой принимают участие представители более 160 команд со всех уголков Земли, станет важной вехой в истории мирового спорта. Шахматная сборная России приложит все усилия для того, чтобы выступить достойно в этом инновационном соревновании, — сказал президент Федерации шахмат России Андрей Филатов.

Этери Кублашвили