Стартовал Moscow Open-2022

Турнир Moscow Open-2022 стартовал во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Соревнования пройдут с 14 по 20 июля.

В течение недели около 1000 участников разных возрастов сразятся в трех открытых турнирах — этапах Кубка России среди мужчин, женщин и детей. С 17 по 20 июля пройдет «Турнир звезд» с участием шахматистов с мировым именем: многократного чемпиона мира Анатолия Карпова, чемпиона мира по рапиду и блицу Сергея Карякина, трехкратного чемпиона мира по блицу Александра Грищука и двукратного чемпиона России Александра Морозевича.

В первые три дня гроссмейстеры сыграют между собой два круга в рапид, а 20 июля состоятся матчи за первое и третье места. Торжественная церемония закрытия Moscow Open 2022 пройдет 20 июля.

В рамках Международного шахматного форума запланирована обширная программа дополнительных мероприятий, в которую войдут блицтурниры для ветеранов, любителей и детей, гандикап-турнир, соревнования по решению шахматных задач и этюдов, сеанс одновременной игры с гроссмейстером, Всероссийский семинар для спортивных судей, конференция для педагогов и организаторов «Интеграция шахматной культуры и спорта в системе образования РФ» и другие мероприятия.

(Эльдар Мухаметов)