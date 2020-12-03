Стартовал Кубок губернатора Югры

В Ханты-Мансийске стартовал Кубок губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры — заключительный этап соревнований Кубка России по классическим шахматам.

За победу в нем поборются 58 спортсменов. Самому юному участнику заключительного этапа всероссийского турнира — Александру Мачанкину из Ханты-Мансийска — недавно исполнилось 9 лет, а самому возрастному — 58.

Последний этап Кубка России по классическим шахматам среди мужчин продлится до 9 декабря. В нем принимают участие игроки из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Новосибирской, Ростовской, Саратовской, Нижегородской, Вологодской, Курганской, Калужской, Свердловской и Самарской областей, а также республик Татарстан, Бурятия и Мордовия, Алтайского и Краснодарского краев, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов.

Шахматисты сразятся по швейцарской системе в девять туров. Контроль времени — 90 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за каждый сделанный ход, начиная с первого. Запрещается вступать в переговоры по поводу ничьей во время партии до 40-го хода включительно. Опоздание на тур более чем на 30 минут наказывается поражением.

(Дмитрий Сомов)