Старейшему гроссмейстеру мира исполняется 100 лет

К столетнему юбилею Юрия Львовича Авербаха (родился 8 февраля 1922 года) Федерация шахмат России выпустила фотоальбом-биографию старейшего гроссмейстера мира. Альбом отображает долгую и многостороннюю профессиональную и творческую жизнь одного из самых известных советских гроссмейстеров, установившего рекорд долголетия в когорте шахматных профессионалов.

В издании собраны фотографии и документы из архивов и частных коллекций, многие из которых публикуются впервые. Благодаря им можно вместе с Юрием Авербахом оказаться участником, а позже арбитром шахматных состязаний высшего уровня, выступить в роли тренера и спарринг-партнера нескольких чемпионов мира, поучаствовать в заседаниях советской и всемирной шахматных федераций, отправиться в качестве популяризатора шахмат в самые разные уголки планеты, примериться к столу главного редактора ведущего шахматного журнала страны, попасть под прицел телекамер передачи «Шахматная школа» — в общем, увидеть шахматный мир в период его «золотого века» под разными углами зрения.

Дмитрий Олейников