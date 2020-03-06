Стали известны детали гибели двух украинских шахматистов на западе Москвы

Стала известна более подробная информация об обнаружении в квартире на западе Москвы тел двух украинских шахматистов, 26-летнего Станислава Богдановича и 18-летней Александры Вернигоры.

Как сообщает РЕН ТВ, умершие были обнаружены в четверг, 5 марта в одной из квартир дома на Кастанаевской улице. Тела обнаружил хозяин квартиры, прибывшие на место правоохранители установили, что давность наступления смерти — более 10 часов.

Обстоятельства трагедии пока неизвестны, московские следственные органы проводят доследственную проверку.

26-летний Богданович был международным мастером по шахматам, становился чемпионом Украины по быстрым шахматам в 2013 году. 18-летняя Вернигора была профессиональной шахматисткой и состояла в рейтинге ФИДЕ (1861-е место).