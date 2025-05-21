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Стал известен личный тренер Романа Шогджиева

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта

Старший тренер юношеской сборной России Евгений Томашевский в интервью «СЭ» отметил, что в этом году стал работать с талантливым российским юниором Романом Шогджиевым.

— Можно сказать, что Иван Землянский, Савва Ветохин и Артем Усков составят костяк сборной на Всемирной шахматной олимпиаде до 16 лет, которая состоится в этом году?

— Формально состав мы еще не объявляли. Давайте немного подождем, но, конечно, эти кандидатуры рассматриваются в первую очередь.

— Еще слышал, что вы провели большой селекционный сбор с молодыми дарованиями.

— Да, совместно с Михаилом Израилевичем Шерешевским. Это была сессия с совсем юными ребятами.

Кстати, с Ромой Шогджиевым я тоже работаю персонально, и это значительная часть моей тренерской работы. Есть еще несколько талантливых ребят, которым стараюсь уделять время. У нас много талантов, и их надо развивать. Подождите немного, будут и другие громкие имена. Рома на слуху больше всех. Прямо сейчас он борется за последнюю норму международного мастера. Мы на этом не зацикливаемся, но его последний турнир в Баку внушает очень серьезный оптимизм.

— История Романа тоже уникальный случай?

— На него и так много давления, поэтому пока не стал бы давать дополнительные громкие комментарии. Скажу лишь, что когда ты в десять лет играешь так, как это делает Рома, то это если не уникальный случай, то очень близко к тому.

Евгений Томашевский.«Я уже давно больше тренер, чем игрок». Томашевский — об индивидуальной работе с Горячкиной и Шогджиевым
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Евгений Томашевский
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