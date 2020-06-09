9 июня в главном зале московского Музея космонавтики состоялся второй в истории шахматный матч между космосом и Землей, организованный музеем, госкорпорацией Роскосмос, Федерацией шахмат России и социальной сетью ВКонтакте.

В матче приняли участие летчик-космонавт, Герой Российской Федерации Анатолий Иванишин и космонавт-испытатель Иван Вагнер, которые играли с борта Международной космической станции. За Землю играл чемпион мира по быстрым шахматам и блицу, двукратный победитель командного чемпионата мира в составе сборной России Сергей Карякин. Он вел партию из московского Музея космонавтики.

Матч прошел ровно полвека спустя после первой шахматной партии «Космос — Земля», которая была сыграна 9 июня 1970 года. Как и 50 лет назад, право первого хода было предоставлено космическому экипажу.

Встреча закончилась вничью. (Этери Кублашвили)