Состоялся турнир памяти Евгения Васюкова

Интернет-турнир по блицу среди ветеранов памяти выдающегося московского гроссмейстера и организатора Евгения Васюкова был организован Федерацией шахмат России на платформе Chessking. Это было уже третье по счету соревнование в таком формате. На этот раз к ранее игравшим 35 субъектам Российской Федерации добавилась Кемеровская область.

Победу в турнире, набрав 8 очков из 9, одержал Олег Козлов (Свердловская область). Вторым финишировал Валерий Жихарев (Псковская область) — 7,5. Москвичка Ирина Михайлова разделила третье место с Александром Провоторовым (Калужская область) и Олегом Репиным (Нижегородская область), у всех — по 7 очков. По дополнительным показателям бронзу выиграл Александр Провоторов.

Ирина Михайлова стала сильнейшей среди женщин, но забрала основной приз. Это позволило наградить еще трех женщин — Татьяну Овсянникову (Краснодарский край), Елену Мезенцеву (Новосибирск) и Наталью Титоренко (Москва). Дополнительными призами были награждены: Анатолий Любимов (Москва) — в возрастной группе 70 лет и старше, и Иосиф Гринберг (Санкт-Петербург) — в возрастной группе 80 лет и старше.