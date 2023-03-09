Шахматы
Новости
Статьи Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

9 марта, 16:00

Соревнования «Восхождение» стартуют 15 марта

Этери Кублашвили
Приглашенный автор
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Седьмые Всероссийские соревнования среди команд детских домов и школ-интернатов для детей-сирот «Восхождение» проводятся с 15 по 25 марта в оздоровительном комплексе «Сочи Парк Отель». Общее руководство организацией соревнований осуществляет Федерация шахмат России при поддержке Министерства спорта РФ и Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко.

В соревновании принимают участие команды, сформированные из обучающихся одного детского дома или школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (2007 года рождения и моложе). На данный момент зарегистрировано 47 команд из 32 регионов России. Юные шахматисты сыграют восемь туров по швейцарской системе.

Участников ожидает разнообразная культурно-развлекательная программа, включающая в себя экскурсии, спортивные соревнования, сеансы одновременной игры, мастер-классы и многое другое.

0
Читайте также
Виталий Дьяков: «Сейчас в России курьеры зарабатывают больше, чем футболисты второй лиги»
Болельщики наехали на канадца из-за Капризова: Кирилл не смог доиграть матч с «Виннипегом»
Пользователи пожаловались на сбой в работе «Яндекс. Такси» и Uber
ВС Украины не сбили ни одной ракеты «Кинжал»
Рогов сообщил о полном прекращении подачи электричества на ЗАЭС со стороны Украины
В Кремле заявили о вопросах России к реализации зерновой сделки
Популярное видео
Ян Непомнящий: Карлсен и Каспаров, футбол и «Спартак», Трусова / претендент на шахматную корону
Новогоднее поздравление Карякина
Карякин в гостях у "СЭ"
А был ли у Карякина шанс? Разбор "СЭ"
Карлсен - Карякин: что это было. Разбор "СЭ"
Как Карякин пришел в себя. Разбор "СЭ"
Из-за чего Карякин проиграл. Разбор "СЭ"
Почему Карякин упустил победу. Разбор "СЭ"
Ананд не отдал корону
Гельфанд и Ананд поспорят за чемпионство
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Карякин назвал лучший российский шахматный турнир

В Москве и регионах откроются фан-зоны матча на первенство мира
Новости
RSS RSS
Все новости