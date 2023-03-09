Соревнования «Восхождение» стартуют 15 марта

Седьмые Всероссийские соревнования среди команд детских домов и школ-интернатов для детей-сирот «Восхождение» проводятся с 15 по 25 марта в оздоровительном комплексе «Сочи Парк Отель». Общее руководство организацией соревнований осуществляет Федерация шахмат России при поддержке Министерства спорта РФ и Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко.

В соревновании принимают участие команды, сформированные из обучающихся одного детского дома или школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (2007 года рождения и моложе). На данный момент зарегистрировано 47 команд из 32 регионов России. Юные шахматисты сыграют восемь туров по швейцарской системе.

Участников ожидает разнообразная культурно-развлекательная программа, включающая в себя экскурсии, спортивные соревнования, сеансы одновременной игры, мастер-классы и многое другое.