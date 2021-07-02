Сочи ждет участников Мемориала Александра Куликова

В 2021 году в Сочи состоится большой фестиваль шахмат и интеллектуального спорта. III Международный детский шахматный фестиваль памяти Александра Геннадьевича Куликова пройдет в отеле CITY PARK HOTEL с 14 по 21 июля 2021 года. На турнире ждут талантливых юных шахматистов со всех регионов страны и других стран в возрасте от 5 до 16 лет.

Детский шахматный фестиваль памяти Александра Геннадьевича Куликова — это динамичный семидневный марафон с разнообразными турнирами и поединками, тематическими встречами, экскурсией по удивительному городу Сочи, квестом и развлекательными мероприятиями. Одновременно это и общение, новые впечатления, а также обмен опытом.

Помимо игровой части, участников фестиваля ожидает большое количество приятных сюрпризов и подарков, а также встреча со специальным гостем мероприятия — олимпийской чемпионкой по шахматам Татьяной Косинцевой. К участию в турнирах допускаются шахматисты 2005-2016 годов рождения. Соревнования проводятся с обсчетом рейтинга ФИДЕ и ФШР. Общий призовой фонд — 300 тысяч рублей.

Этери Кублашвили