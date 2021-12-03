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Собянин сделал первый ход в шестой партии матча Карлсен — Непомнящий. Норвежец вернул пешку обратно

15:47
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Мэр Москвы Сергей Собянин открыл шестую партию в матче за звание чемпиона мира по шахматам между Магнусом Карлсеном и Яном Непомнящим. Норвежец предложил чиновнику сделать ход самостоятельно, тот со смехом двинул пешку на е4.

Однако Карлсен с ходом был не согласен, поэтому вернул пешку обратно и после отсчета времени вывел другую — на d4. Для сравнения: в первой партии Непомнящий оставил в силе ход, выполненный президентом ФИДЕ Аркадием Дворковичем.

После пяти партий счет в матче равный — 2,5:2,5.

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Дмитрий Кузнецов все материалы автора
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Материалы сюжета: Магнус Карлсен — Ян Непомнящий: матч за звание чемпиона мира по шахматам, матч за шахматную корону, новости и обзоры