Мэр Москвы Сергей Собянин открыл шестую партию в матче за звание чемпиона мира по шахматам между Магнусом Карлсеном и Яном Непомнящим. Норвежец предложил чиновнику сделать ход самостоятельно, тот со смехом двинул пешку на е4.

Однако Карлсен с ходом был не согласен, поэтому вернул пешку обратно и после отсчета времени вывел другую — на d4. Для сравнения: в первой партии Непомнящий оставил в силе ход, выполненный президентом ФИДЕ Аркадием Дворковичем.

После пяти партий счет в матче равный — 2,5:2,5.