Собянин сделал первый ход в шестой партии матча Карлсен — Непомнящий. Норвежец вернул пешку обратно
15:47
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл шестую партию в матче за звание чемпиона мира по шахматам между Магнусом Карлсеном и Яном Непомнящим. Норвежец предложил чиновнику сделать ход самостоятельно, тот со смехом двинул пешку на е4.
Однако Карлсен с ходом был не согласен, поэтому вернул пешку обратно и после отсчета времени вывел другую — на d4. Для сравнения: в первой партии Непомнящий оставил в силе ход, выполненный президентом ФИДЕ Аркадием Дворковичем.
После пяти партий счет в матче равный — 2,5:2,5.
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