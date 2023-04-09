Смагин заявил, что Непомнящий не проявил чутья в первой партии матча за шахматную корону

Вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин оценил первую партию матча за мировую шахматную корону между россиянином Яном Непомнящим и китайцем Дин Лижэнем.

«Осталось ощущение недосказанности от первой партии. В какой-то решающий момент Ян не проявил чутья, нужно было брать пешку и переходить в эндшпиль, пусть и не с решающим перевесом, но с однозначными шансами на долгую игру, которая могла завершиться победой. Логичная ничья, хотя по ходу игры Ян мог рассчитывать на большее. Был шанс, а гол не забили», — приводит ТАСС слова Смагина.

Первая партия матча между Непомнящим и Лижэнем завершилась вничью. Вторая партия пройдет 10 апреля. Представитель Китая будет играть белыми фигурами.