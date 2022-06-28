Смагин считает, что турнир претендентов закончится победой Непомнящего

Вице-президент Федерации шахмат Москвы Сергей Смагин считает, что турнир претендентов должен завершиться победой российского шахматиста Яна Непомнящего.

«Ян прошел через очень тяжелую позицию, но уже не в первый раз на этом турнире он проскакивает мимо неприятных для себя моментов. Главное — спортивный результат, а он налицо. Впереди еще пять туров, и у Яна все очень легко пока получается, хотя это только внешнее впечатление. Что касается Каруаны, то он пенять может только сам на себя: если в первом круге не хватило решительности, то сейчас просто сдали нервы, он допустил грубый зевок и мечты о победе в турнире претендентов может оставить на следующий раз.

Если бы немного по-другому события развивались, то можно было бы говорить, что есть интрига, но так как никто не показывает даже среднего уровня форму, то мне кажется, что турнир завершится победой Яна», — приводит слова Смагина ТАСС.

Непомнящий уверенно лидирует после девяти туров турнира претендентов в Мадриде, опережая ближайшего преследователя Фабиано Каруану на 1 очко.

Турнир претендентов продлится до 5 июля. Его победитель сыграет матч за звание чемпиона мира с норвежцем Магнусом Карлсеном.