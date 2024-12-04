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Сегодня, 15:31

Смагин считает, что Доммараджу находит свою игру в матче за мировую шахматную корону

Камила Абдурахманова
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Вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин поделился мнением о том, что индиец Гукеш Доммараджу постепенно справляется с волнением и находит свой ритм в матче за мировую шахматную корону против чемпиона мира китайца Дин Лижэня.

«Надо отдать должное Дин Лижэню, он не плывет, собирается в тяжелых моментах. Вчера ему повезло спасти позицию, которая, по сути, была проиграна. Но Доммараджу поймал свою волну, и есть ощущение, что он еще может прибавить, а может ли это сделать китаец — большой вопрос. Индиец пока играет ниже того уровня, что показывал в этом году, но это обуславливается большим волнением, так как это первый его матч за мировую шахматную корону, но как будто он постепенно справляется с давлением», — сказал Смагин ТАСС.

После семи партий счет в матче равный — 3,5:3,5. Матч за шахматную корону состоит из 14 партий с классическим контролем времени: 120 минут на первые 40 ходов, затем еще 30 минут с добавлением 30 секунд после каждого хода. Победитель матча может определиться досрочно, если один из шахматистов наберет 7,5 очка раньше 14-й партии. В случае ничейного исхода шахматисты 13 декабря разыграют тай-брейк.

Источник: ТАСС
Шахматы
Гукеш Доммараджу
Дин Лижэнь
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