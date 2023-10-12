Смагин считает, что Артемьев преодолел застой в своей игре

Вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин прокомментировал победу Владислава Артемьева в суперфинале чемпионата России по шахматам.

«Не могу сказать, что победа Артемьева стала для меня сюрпризом, вопрос скорее был в том, как он выиграет. В итоге он показал, что находится в хорошей форме, и прекрасно играл. Мне кажется, что эта победа придаст ему уверенности, да, это не супертурнир, но все же суперфинал чемпионата России, это тоже соревнования довольно высокого уровня. Артемьев всегда был перспективным шахматистом, но в его игре был застой, и мне кажется, что он его преодолел и снова стал ставить перед собой самые высокие цели, которые готов реализовать», — приводит ТАСС слова Смагина.

11 октября 25-летний Артемьев досрочно, за тур до конца соревнований стал победителем чемпионата России по шахматам. На его счету восемь очков в десяти партиях.