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Смагин раскритиковал Карлсена после отказа играть на чемпионате мира по блицу

Руслан Минаев
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Вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин считает, что норвежец Магнус Карлсен поступит некрасиво, отказавшись играть на чемпионате мира по блицу после дисквалификации на турнире по рапиду.

«Такого безобразия давно не было. Карлсен не первый раз играет подобные турниры и прекрасно знает правила, какой у спортсмена должен быть внешний вид, поэтому его отстранение вполне естественно. Его ведь не просто дисквалифицировали, а сначала сделали замечание, на которое он никак не отреагировал. Нашего Яна Непомнящего оштрафовали за спортивную обувь, и он тут же переобулся, может быть, это даже пошло ему на пользу, он после этого стал выигрывать», — цитирует Смагина ТАСС.

Магнус Карлсен на&nbsp;чемпионате мира по&nbsp;рапиду. «Я устал от ФИДЕ. Идите к черту!» Карлсена выгнали с ЧМ за джинсы

Ранее ФИДЕ оштрафовала российского гроссмейстера Яна Непомнящего на 200 долларов за нарушение дресс-кода. Россиянин пришел в спортивной обуви, но сменил ее и был допущен до игры.

Чемпионат мира проходит в Нью-Йорке с 26 по 31 декабря.

Источник: ТАСС
Шахматы
Магнус Карлсен
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