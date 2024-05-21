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Смагин отметил высокий потенциал 14-летнего гроссмейстера России Землянского

Алина Савинова
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Вице-президент Федерации шахмат России, международный гроссмейстер Сергей Смагин отметил, что россиянин Иван Землянский является талантливым шахматистом, обладающим высоким потенциалом.

«Иван сейчас очень удачно выступает на турнире в ОАЭ. Он действительно очень талантливый, перспективный мальчик. Недавно играл на командном чемпионате России, там он не проваливался, но и выступал не блестяще. Спортсменам его возраста свойственны перепады, но у него очень высокий потенциал. Трудно сказать, будет ли он чемпионом мира, но то, что у него огромный талант и блестящее будущее — это точно», — приводит ТАСС слова Смагина.

20 мая Землянский на турнире в ОАЭ выполнил третью норму международного гроссмейстера и в возрасте 14 лет, 4 месяцев и 19 дней стал самым молодым представителем России, которому удалось этого достичь. Ранее рекорд страны принадлежал Анишу Гири (14 лет, 7 месяцев, 2 дня), который теперь выступает за Нидерланды.

Источник: ТАСС
Шахматы
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