Смагин: «Уверен, со временем FIDE восстановит все остальные команды России и Белоруссии»

Вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин прокомментировал решение Международной федерации шахмат (FIDE) о допуске сборных России и Белоруссии до 18 лет к участию в командных соревнованиях.

«Наконец-то это произошло, мы два года ждали этот момент. Это хорошая новость, ребята смогут получать практику игры за сборную. Это только первый шаг, за которым, я уверен, FIDE восстановит все остальные наши команды», — цитирует Смагина ТАСС.

24 января FIDE допустила российские и белорусские юношеские команды (до 18 лет) к участию в международных турнирах на нейтральном статусе.