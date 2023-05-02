Смагин не видит реальных претендентов на шахматную корону среди россиян, помимо Непомнящего

Вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин заявил, что Ян Непомнящий в краткосрочной перспективе является единственным российским гроссмейстером, который может претендовать на мировую шахматную корону.

«Конечно, вопрос о возвращении короны в Россию сейчас является самым актуальным. Прямо сейчас нет шахматистов, сопоставимых по уровню игры и таланту с Непомнящим, в краткосрочной перспективе он единственный реальный претендент на корону. Тем не менее у нас в возрасте семи-восьми лет есть Роман Шогджиев, он выиграл первенство России среди детей, я думаю ,что он вырастет в игрока экстра-класса, есть еще два-три мальчика, на которых мы можем рассчитывать в будущем», — приводит ТАСС слова Смагина.

30 апреля Непомнящий проиграл китайцу Дин Лижэню на тай-брейке в матче за мировую шахматную корону.