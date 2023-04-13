Шахматы
Новости
Статьи Карякин бросает вызов
Игры
Главная
Шахматы

Сегодня, 19:13

Смагин не считает, что Непомнящий проиграл четвертую партию Лижэню из-за расслабленности

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин не считает, что Ян Непомнящий проиграл четвертую партию матча за шахматную корону Дину Лижэню из-за расслабленности.

«Мог ли Непомнящий расслабиться после победы черными? Нет. Ян прекрасно понимает, что матч только начинается. Просто так сегодня сложилось. В определенный момент он отклонился от той линии, которая принесла ему успех ранее. Позиции, где нужно играть интуитивно, они не для Яна. Ему нужна живая конкретная игра. Посмотрим, в субботу будет очень важная партия», — приводит слова Смагина «Газета.Ru»

После четырех партий счет в матче Непомнящий — Лижэнь равный — 2-2.

В пятницу, 14 апреля, у гроссмейстеров выходной. Пятая партия состоится в субботу, 15 апреля, белыми фигурами будет играть Непомнящий.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/04/13/20205013.shtml
шахматы
Дин Лижэнь
Ян Непомнящий
1
0
Читайте также
Обаме — белый флаг! ВАДА после России взялось за Африку
В «Трактор» приедет канадский вратарь. В 2015-м он лишил Россию золота МЧМ
Школьница сбежала от насильника в Санкт-Петербурге
«Нафтогаз» сообщил о решении суда в Гааге обязать РФ выплатить $5 млрд за активы в Крыму
Песков отверг идею сделать Черное море водами НАТО
ФНС опубликовала перечень автомобилей, подпадающих под налог на роскошь
Популярное видео
Ян Непомнящий: Карлсен и Каспаров, футбол и «Спартак», Трусова / претендент на шахматную корону
Новогоднее поздравление Карякина
Карякин в гостях у "СЭ"
А был ли у Карякина шанс? Разбор "СЭ"
Карлсен - Карякин: что это было. Разбор "СЭ"
Как Карякин пришел в себя. Разбор "СЭ"
Из-за чего Карякин проиграл. Разбор "СЭ"
Почему Карякин упустил победу. Разбор "СЭ"
Ананд не отдал корону
Гельфанд и Ананд поспорят за чемпионство
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Смагин прокомментировал поражение Непомнящего от Лижэня в четвертой партии матча за шахматную корону
Новости
RSS RSS
Все новости