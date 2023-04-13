Смагин не считает, что Непомнящий проиграл четвертую партию Лижэню из-за расслабленности

Вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин не считает, что Ян Непомнящий проиграл четвертую партию матча за шахматную корону Дину Лижэню из-за расслабленности.

«Мог ли Непомнящий расслабиться после победы черными? Нет. Ян прекрасно понимает, что матч только начинается. Просто так сегодня сложилось. В определенный момент он отклонился от той линии, которая принесла ему успех ранее. Позиции, где нужно играть интуитивно, они не для Яна. Ему нужна живая конкретная игра. Посмотрим, в субботу будет очень важная партия», — приводит слова Смагина «Газета.Ru»

После четырех партий счет в матче Непомнящий — Лижэнь равный — 2-2.

В пятницу, 14 апреля, у гроссмейстеров выходной. Пятая партия состоится в субботу, 15 апреля, белыми фигурами будет играть Непомнящий.