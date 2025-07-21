Смагин назвал закономерным допуск женской сборной России к чемпионату мира

Вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин высказал мнение, что допуск женской сборной России к командному чемпионату мира является ожидаемым и закономерным событием.

Ранее в понедельник Международная шахматная федерация (ФИДЕ) допустила женскую сборную России к участию в турнире в испанском Линаресе в ноябре этого года под флагом организации.

«Это очень приятная новость, давно пора было это сделать. Шахматы без России невозможны, поэтому допуск нашей команды был закономерен и ожидаем, — цитирует ТАСС Смагина. — Думаю, федерация сделает все, чтобы наши девушки хорошо смогли подготовиться. Это будет очень важный и ответственный старт».

В 2021 году россиянки стали победительницами командного чемпионата мира, в 2023-м они пропустили турнир из-за решения совета ФИДЕ, который в 2022 году запретил сборным России и Белоруссии участвовать в соревнованиях под эгидой организации.