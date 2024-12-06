Шахматы
Новости
Статьи Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

Сегодня, 13:45

Смагин назвал равной борьбу в матче за шахматную корону

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин прокомментировал ход матча между китайцем Дин Лижэнем и индийцем Гукешем Доммараджу за мировую шахматную корону.

После девяти партий счет в матче 4,5:4,5.

«Матч становится все интереснее и интереснее. Прогнозы на то, что Гукеш легко обыграет Дин Лижэня, уже все опроверглись, идет равная борьба. Пока ему не удается забить гол, хотя моменты возникают постоянно. Последние партии, несмотря на взаимные шансы, приходят к ничьей, и все больше увеличиваются шансы на тай-брейк. Многие ждут тай-брейк уже, но пока об этом говорить рано, впереди пять партий, каждый может выйти вперед», — приводит слова Смагина ТАСС.

Матч за звание чемпиона мира по шахматам состоит из 14 партий, за победу присуждается 1 очко, за ничью — 0,5. Призовой фонд составляет 2,5 миллиона долларов. Следующая партия состоится во вторник, 26 ноября.

Лижэнь защищает звание чемпиона мира. В 2023 году он обыграл в матче за шахматную корону россиянина Яна Непомнящего.

Источник: ТАСС
Шахматы
Гукеш Доммараджу
Дин Лижэнь
Читайте также
Синнер рассказал об отношениях с Калинской
Песков объяснил смену губернатора Курской области
Экс-хавбек «Спартака» Ледяхов впервые рассказал о своей страшной болезни
Порошенко раскритиковал командование ВСУ за «мясной шторм»
Кого «Спартак» рассматривает на должность спортивного директора
Орбан назвал отказ Киева от переговоров с РФ в 2022 году ошибкой
Популярное видео
Леонтьев развеивает слухи: как живет «Нефтехимик». Спецрепортаж Шевченко
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Крылья Советов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Химки»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Рубин»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Оренбург»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Сергея Звягина и Антона Курьянова уволили из «Авангарда»
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Кто такой Ги Буше, контракт Ткачева, «Спартак» и Голдобин
Алексей Кудашов объясняет последние ходы «Динамо»
«Юта» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
Гол вратаря Лещука принес «Динамо» ничью в Грозном: видео
«Чикаго» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
Победа «Крыльев» над «Зенитом», дубль Угальде «Краснодару»: видео голов дня
«Торпедо» — «Тюмень»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Урал»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Пытавшаяся отравить соперницу ртутью шахматистка избежала уголовного дела

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости