Смагин назвал неожиданным выдвижение Карякина на пост президента Федерации шахмат России

Вице-президент Федерации шахмат Москвы Сергей Смагин прокомментировал выдвижение гроссмейстера Сергея Карякина на пост президента Федерации шахмат России (ФШР).

2 декабря Федерация шахмат Чеченской Республики выдвинула Карякина на пост главы ФШР.

«Вы знаете, немного неожиданно. Трудно что-то пока сказать без каких-то подробностей, потому что в целом, когда человек выбирается на такую публичную ответственную должность, у него должна быть программа, команда, много вещей, чтобы комментировать, нужно знать. Мы пока знаем только то, что его выдвинули на такой пост, неожиданно, но интересно.

Что он мог бы предложить? Не знаю, честно говоря, потому что работа сложнейшая, занимает огромное количество времени, требуются серьезные связи, находить финансирование, то есть огромный комплекс вопросов. Возможно, Сергей как-то видит, как он будет потенциально решать, хотя понятно, что Андрей Филатов на сегодняшний день самый реальный кандидат на победу», — приводит слова Смагина ТАСС.

Срок выдвижения кандидатов завершился 2 декабря в 18.00 по московскому времени. Кандидат должен дать свое согласие до 5 декабря 18.00 по московскому времени.

ФШР с 2014 года возглавляет Андрей Филатов. Ранее стало известно, что он будет переизбираться на пост президента организации.

32-летний Карякин является обладателем Кубка мира 2015 года, чемпионом мира по быстрым шахматам (2012) и блицу (2016).