Смагин: «Думал, Ян сыграет поострее, но, похоже, он разочаровался своими неудачами и решил играть на ничью»

Вице-президент Федерации шахмат Москвы Сергей Смагин высказался об итогах 10-й партии матча за шахматную корону между Яном Непомнящим и Магнусом Карлсеном.

«Совершенно недвусмысленно Карлсен дал понять, что его в этой партии целиком и полностью устраивала ничья. Ничего удивительного в этом не было — текущий счет матча его абсолютно устраивает. Ему вообще не нужно было напрягаться.

Можно было ожидать от Яна, что сыграет чуть поострее, все-таки в его арсенале есть и сицилианская защита с острейшим вариантом, но похоже, что он сам настолько разочаровался своими неудачами, что тоже решил играть на ничью. Может быть, он вообще решил отпустить матч, переосмыслить все и готовиться к новым битвам.

В этой партии не было вообще ничего интересного. Соперники хотели ничью, а когда оба соперника этого хотят, то достигается она легко. Формально они сделали необходимые 40 ходов по регламенту, но ни в один из моментов никто даже не попытался играть на победу", — приводит слова Смагина «Газета.Ru».

В среду, 8 декабря, Непомнящий и Карлсен сыграли вничью в десятой партии чемпионского матча за шахматную корону. Счет в матче 3,5:6,5 в пользу норвежца.

11-я партия пройдет в пятницу, 10 декабря. Начало — в 15.30 по московскому времени.