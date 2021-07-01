Скончался тренер Каспарова и Карякина Юрий Дохоян

В Москве на 57-м году жизни скончался заслуженный тренер России, международный гроссмейстер Юрий Рафаэлович Дохоян, сообщает пресс-служба Федерации шахмат России (ФШР). Причины смерти не уточняются.

«Гроссмейстер Юрий Дохоян был выдающимся шахматным теоретиком и настоящим тружеником. На протяжении долгих лет он был тренером и секундантом 13-го чемпиона мира Гарри Каспарова. После ухода Каспарова из профессионального спорта Юрий Рафаэлович тренировал ведущих российских шахматисток — сестер Татьяну и Надежду Косинцевых. В 2006-2011 годах работал главным тренером женской сборной России, которая под его руководством в 2010 году в Ханты-Мансийске впервые в истории нашей страны завоевала золотые олимпийские медали.

В 2011-2015 годах Юрий Дохоян возглавлял мужскую сборную России. На Олимпиаде 2012 года в Стамбуле наша сборная разделила первое и второе места с командой Армении, однако осталась второй по коэффициенту. С 2015 года персонально работал с рядом ведущих шахматистов России, в том числе с Сергеем Карякиным, который в 2015 году выиграл Кубок мира, а в 2016-м стал победителем турнира претендентов. В последнее время опекал одного из самых перспективных гроссмейстеров России — Андрея Есипенко.

Федерация шахмат России выражает искренние соболезнования родным, близким и ученикам Юрия Рафаэловича», — говорится в сообщении ФШР.