СК начал проверку после смерти украинских шахматистов в Москве

Следственный комитет России по Москве начал проверку по факту смерти украинских шахматистов Станислава Богдановича и Александры Вернигоры, сообщается на официальном сайте СК РФ.

Во время осмотра признаков насильственной смерти не обнаружено. В настоящее время следователи работают на месте происшествия, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

По предварительным данным, причиной смерти пары стал веселящий газ. Рядом с телами найдены воздушные шарики, которые были наполнены закисью азота. Тела обнаружил отец девушки, когда пришел домой.

26-летний Богданович был международным мастером по шахматам, становился чемпионом Украины по быстрым шахматам в 2013 году.

18-летняя Вернигора была профессиональной шахматисткой и состояла в рейтинге ФИДЕ (1861-е место).