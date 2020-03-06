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СК начал проверку после смерти украинских шахматистов в Москве

08:47
Станислав Богданович.
Станислав Богданович.

Следственный комитет России по Москве начал проверку по факту смерти украинских шахматистов Станислава Богдановича и Александры Вернигоры, сообщается на официальном сайте СК РФ.

Во время осмотра признаков насильственной смерти не обнаружено. В настоящее время следователи работают на месте происшествия, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

По предварительным данным, причиной смерти пары стал веселящий газ. Рядом с телами найдены воздушные шарики, которые были наполнены закисью азота. Тела обнаружил отец девушки, когда пришел домой.

26-летний Богданович был международным мастером по шахматам, становился чемпионом Украины по быстрым шахматам в 2013 году.

18-летняя Вернигора была профессиональной шахматисткой и состояла в рейтинге ФИДЕ (1861-е место).

Дополнительная информация:

https://moscow.sledcom.ru/news/item/1446174/

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