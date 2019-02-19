Шойгу открыл шахматный клуб в Санкт-Петербургском суворовском училище

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу открыл кадетский шахматный клуб в Санкт-Петербургском суворовском училище. Глава военного ведомства сделал символический первый ход е2-е4 и пустил часы черных.

В торжественной церемонии принял участие гроссмейстер Сергей Карякин, который провел с суворовцами сеанс одновременной игры. Затем воспитанникам училища показали коллекцию редких шахмат и обучающих книг.

Завершая мероприятие, министр обороны пожелал удачи участникам шахматной команды "Ход конем" и выразил надежду, что в училище и дальше будут развиваться интеллектуальные виды спорта.

Также министр обороны России поддержал идею создания Лиги кадетского спорта в довузовских учебных заведениях Минобороны. Идею озвучил на совещании по программе развития довузовских образовательных учреждений военного ведомства статс-секретарь – замминистра обороны Николай Панков. По его словам, отличная спортивная база и квалифицированный тренерский состав позволят сформировать в училищах спортивные команды по 18 видам спорта, сообщает пресс-служба РШФ.

"Мы посоветовались и решили попросить вас рассмотреть вопрос о создании или лиги кадетского спорта, или кадетской спортивной лиги, то есть о создании общественной организации, которая объединила бы суворовцев, нахимовцев и кадет, увлеченных спортом", – сказал Панков к главе военного ведомства.

Также он предложил создать в каждом довузовском учебном заведении свой спортивный клуб со своей символикой и за каждым учебным заведением закрепить опытного наставника из спортсменов ЦСКА.

Шойгу поддержал идею.

"То, что касается Лиги кадетского спорта, безусловно, это поддерживаю. Но это должна быть серьезная организация", – заявил министр обороны.

По его мнению, спортивные соревнования лиги нужно проводить каждый год в разных городах. Также он поддержал идею наставничества.

"Тот опыт, который есть у спортсменов, незаменим. Это то, что передается только от поколения к поколению", –– заметил Министр обороны. Он подчеркнул, что такое кураторство не должно быть формальным, и наставники должны будут нести персональную ответственность за команды.

"Начать, думаю, надо с этого года", – сказал глава военного ведомства, предложив провести первую спартакиаду.