Школьники со всей России сыграли в шахматы с сотрудниками «Роскосмоса»

Завершился большой «космический» шахматный онлайн-фестиваль. Его организаторами выступили московский Музей космонавтики, Госкорпорация «Роскосмос» и Федерация шахмат России.

В рамках фестиваля на портале ChessKing.com прошел командный шахматный турнир среди сотрудников Госкорпорации «Роскосмос», а также открытые лично-командные турниры среди школьников России. Фестиваль был приурочен к Дню космонавтики и к юбилею 50-летия первой и единственной в истории шахматной партии, сыгранной на орбите Земли, которая состоялась 9 июня 1970 года. Тогда в ней приняли участие космонавты Андриян Николаев и Виталий Севастьянов на орбите, а также Виктор Горбатко, Валерий Быковский и Николай Каманин — на Земле.

Участие в «космическом» фестивале приняли 338 команд со всей России и одна команда из Индии. В общей сложности заявки на участие подали 2609 человек. В корпоративном турнире сотрудников «Роскосмоса» приняло участие 26 команд.

Своим мнением о турнире поделился вице-чемпион мира 2016 года, чемпион мира по быстрым шахматам и блицу, гроссмейстер Сергей Карякин.

— Шахматы — это настолько универсальная игра, что даже в условиях самоизоляции мы можем спокойно играть по интернету, и нам для этого не нужны стадионы или дворцы спорта. Мне это очень приятно, — сказал Карякин. — Более того, как показывает практика, наш вид спорта присутствует даже в космосе. Здорово, что космонавты могут играть в шахматы и держать себя в интеллектуальном тонусе.

Как любой ребенок, я мечтал стать космонавтом, но в моем детстве достаточно быстро появились шахматы, которые вытеснили другие увлечения. Но, конечно, я отношусь с большим пиететом к космосу и космонавтам, а также пытаюсь привить эту любовь своим детям. Мы читаем развивающие книги, в том числе и про космос. Кстати, очень часто мой старший сын просит почитать ему какую-нибудь сказку про космос, и я уже начинаю придумывать что-то связанное именно с этой темой.

Летчик-космонавт, Герой Советского Союза Александр Лавейкин также уверен, что у космонавтики и шахмат немало общего.

— Многие космонавты любят эту старинную игру и с удовольствием в нее играют, ведь те качества, которые она развивает — внимание, память, концентрацию, логику, анализ, творческое мышление, умение мыслить как системно, так и нестандартно — необходимы и в космическом полете, — сказал Лавейкин. — Поэтому, считаю, очень здорово, что такой фестиваль состоялся. И особенно радует то, что в нем приняло участие такое большое количество детей и подростков.

Победителем турнира среди предприятий «Роскосмоса» стала команда «УКВЗ», а ее представитель Александр Горин завоевал первое место в личном зачете. Среди младших школьников первое место заняли команды «Федерации шахмат Прикамья» и «Московская область 2009 и моложе», в средней возрастной группе первенствовал «Клуб золотая пешка ЦО N1», а победителем в старшей возрастной группе стала команда Dream Team из Саратовской области. Все призеры соревнований получат памятные призы и дипломы от организаторов турнира.