Школьники из Санкт-Петербурга выиграли 50-й финал "Белой ладьи"

В 2019 году открытые Всероссийские соревнования по шахматам "Белая ладья" среди команд общеобразовательных организаций празднуют полувековой юбилей. Финальные соревнования, в который приняли участие 105 команд, в том числе 25 иностранных делегаций, состоялись в оздоровительном комплексе "Дагомыс" в городе Сочи с 1 по 10 июня.

Победу отпраздновали ученики школы №31 Василеостровского района Санкт-Петербурга – они набрали 26 очков из 36 возможных. На втором месте команда из Монголии – 24,5 очка, на третьем – из Новосибирской области – 23,5. Также 23,5 очка набрали школьники из Свердловской области и Москвы.

Школьники из Санкт-Петербурга получают главный приз от Российской шахматной федерации и Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко: поездку в город Кап д'Агд на матч с лучшей французской школьной командой. Команда состоит из Кирилла Путренко, Игоря Исмагилова, Юрия Ходько и Дарьяна Ловягин и их тренера Сергея Климова. Монгольские школьники завоевали право на участие в популярном международном турнире "Аэрофлот-опен", который пройдет в феврале-марте 2020 года в Москве.