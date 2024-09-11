Шипов: «Без российской команды любой международный турнир нельзя назвать полноценным»

Международный гроссмейстер Сергей Шипов заявил, что на Всемирной шахматной олимпиаде в Будапеште не хватает россиян. Турнир проходит с 10 по 22 сентября.

«В первую очередь, не хватает наших команд, которые всегда претендуют на победу, белорусов и первого состава женской сборной Китая. Без нашей команды любой международный турнир, где выявляют сильнейшего, нельзя назвать полноценным. У мужчин фаворитами будут сборные США, Индии и Узбекистана. У женщин за победу будут бороться китаянки, грузинки, украинки и, возможно, американки», — приводит ТАСС слова Шипова.

Сборные России и Белоруссии по шахматам с 2022 года отстранены от международных командных соревнований. Во время турнира в Венгрии конгресс Международной шахматной федерации рассмотрит вопрос о возвращении этих команд.