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Шипов считает Гукеша фаворитом матча за мировую шахматную корону

Ана Горшкова
Корреспондент
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Международный гроссмейстер Сергей Шипов заявил, что победитель турнира претендентов индиец Доммараджу Гукеш является фаворитом в матче за мировую шахматную корону против действующего чемпиона мира китайца Дин Лижэня.

«Судя по последним результатам, Гукеш находится в хорошей форме и является явным фаворитом матча, — цитирует Шипова ТАСС. — Но я бы не стал списывать со счетов чемпиона мира. Хоть в последнее время он не показывал ничего выдающегося, был крайне нестабилен, но китайцы просто так ничего не отдадут, так что легко Гукешу не будет. Я бы оценил шансы 60 на 40 в пользу индийца».

Матч за мировую шахматную корону пройдет в Сингапуре, он начнется 25 ноября. Встреча будет состоять из 14 партий. Если по их итогу счет будет равным, то шахматисты сыграют тай-брейк.

Источник: ТАСС
Шахматы
Гукеш Доммараджу
Дин Лижэнь
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