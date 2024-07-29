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Шипов: «Олимпиада в Париже показала, что шахматы не нужно включать в программу Игр»

Виктория Кравченко
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Международный гроссмейстер Сергей Шипов заявил, что происходящее на Олимпиаде в Париже показало, что шахматы не стоит включать в программу соревнований.

«Я верующий, крещенный человек, какое у меня может быть отношение к происходящему на Олимпиаде? Я испытываю только ужас и отвращение. Это еще раз показывает, что шахматы не нужно включать в программу Олимпийских игр, по крайней мере при нынешнем руководстве Международного олимпийского комитета. Это насквозь прогнившая, политизированная организация», — цитирует Шипова ТАСС.

Олимпийские игры завершатся 11 августа.

Источник: ТАСС
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