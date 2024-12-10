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Сегодня, 15:23

Шипов считает, что шахматист Дин Лижэнь обретает прежнюю форму

Камила Абдурахманова
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Международный гроссмейстер Сергей Шипов рассказал, что чемпион мира китаец Дин Лижэнь показал игру высокого уровня в 12-й партии матча за мировую шахматную корону против индийца Гукеша Доммараджу.

«Матч все больше и больше вдохновляет. Приятно, что Дин Лижэнь разыгрался и борьба идет интригующая. Очень хочется увидеть тай-брейк, и я думаю, что он вполне возможен. То, что Дин Лижэнь смог отыграться после проигрыша Гукешу, совершенно не удивляет, так как он много раз доказывал, что неудачи не выбивают его из колеи. Мы увидели того самого Дин Лижэня, который выигрывал много турниров, в последней партии он показал себя прежнего, сыграл на очень высоком уровне», — сказал Шипов ТАСС.

После 12 партий счет в матче равный — 6:6. Последнюю партия выиграл китаец, играя белыми фигурами. Матч за шахматную корону состоит из 14 партий с классическим контролем времени: 120 минут на первые 40 ходов, затем еще 30 минут с добавлением 30 секунд после каждого хода. Победитель матча может определиться досрочно, если один из шахматистов наберет 7,5 очка раньше 14-й партии. В случае ничейного исхода шахматисты 13 декабря разыграют тай-брейк.

Источник: ТАСС
Дин Лижэнь
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