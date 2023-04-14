Шипов считает, что Непомнящему стоит чуть дольше думать над ходами в матче с Дин Лижэнем

Международный гроссмейстер Сергей Шипов заявил, что российский шахматист Ян Непомнящий иногда действует очень импульсивно, поэтому ему стоит чуть больше времени тратить на ходы в матче за звание чемпиона мира против китайца Дин Лижэня.

«Мне кажется, китайский шахматист несколько преувеличил свои несчастья в начале матча, но он смог оправиться и хорошо играл в третьей и четвертой партиях. Я считаю, Яна не в чем упрекнуть, кроме того хода конем, которым он проиграл четвертую партию. Иногда он действует очень импульсивно, иной раз ему безумно хочется быстро сыграть. Он просто «шлепнул» конем и сразу же понял, что ошибся, но ничего уже сделать было нельзя. Ян крайне редко попадает в цейтноты, поэтому очень хотелось бы, чтобы он немного перестраховывался. Там, где он обычно думает пять минут, пусть думает шесть, все равно много времени не потеряет. Я надеюсь, что он не потеряет уверенности в себе, отдохнет в выходной и с новыми силами вступит в бой. Ничего страшного не случилось, счет 2:2, вся борьба впереди», —приводит слова Шипова ТАСС.

После четырех партий счет в матче Непомнящий — Лижэнь равный — 2-2.

В пятницу, 14 апреля, у гроссмейстеров выходной. Пятая партия состоится в субботу, 15 апреля, белыми фигурами будет играть Непомнящий.