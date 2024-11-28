Шахматы
Новости
Статьи Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

Сегодня, 17:00

Шипов считает, что Гукеш задает тон в матче за мировую шахматную корону

Камила Абдурахманова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Международный гроссмейстер Сергей Шипов прокомментировал игру Доммараджу Гукеша в матче за мировую корону против чемпиона мира Дин Лижэня.

«Оправдались самые оптимистические ожидания, начало было боевым. Мне кажется, что в матче претендент задает тон. Чемпион подает признаки жизни, но он не тот, что был еще лет пять назад. Многие в него поверили после первой партии, но он нерешительно играл во второй, неоправданно рисковал играл в третьей, пошел на сверхострую борьбу и просто просчитался», — сказал Шипов ТАСС.

Матч пока не завершен, после трех партий счет 1,5:1,5. Следующая партия запланирована на 29 ноября, начало в 12:00 по московскому времени.

Источник: ТАСС
Шахматы
Дин Лижэнь
Читайте также
Скворцова не исключила скорое признание молодыми людей до 60 лет
Эксперт назвал требующие подачи заявления выплаты и льготы для пенсионеров
Уехавшая из России фигуристка Куракова жалуется на угрозы в соцсетях
Взятки судьям давали криптовалютой. Самарский губернатор раскрыл коррупцию в футболе
Губернатор Самарской области Федорищев заявил о коррупции в судействе РПЛ
В ВТБ спрогнозировали рост ключевой ставки в декабре до рекордных 23%
Популярное видео
Ги Буше — новый тренер «Авангарда»
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Загреб) — «Боруссия»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Сочи» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Металлург» снова настиг большой кризис
«Спарта» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Шинник» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Тюмень» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
СКА отпустил Серебрякова, Кинэн vs сборная России, снова об «Авангарде»
«Пари НН» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Ахмат»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

В Сочи начался II Командный кубок России

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости