Шипов полагает, что ВАР в шахматах может быть неэффективным из-за редкого использования

Международный гроссмейстер Сергей Шипов поделился мнением о внедрении системы ВАР в шахматах.

«Это может быть полезно и поможет решать спорные моменты. В шахматах возникает много спорных ситуаций, так как человеческим коварству и хитрости нет предела. Может быть, это будет очень дорого, и эффективность тогда резко снизится от такого нововведения, потому что вряд ли система будет использоваться часто, но если это будет какая-то небольшая камера и будет стоить недорого, то ничего плохого в этом нет. Думаю, таких дискуссий о принятии системы ВАР, как в футболе, не будет, потому что в шахматах предвзятое судейство практически исключено», — приводит ТАСС слова Шипова.

3 июля стало известно, что Международная шахматная федерация (ФИДЕ) планирует ввести ВАР на соревнованиях под эгидой организации. Отмечалось, что система видеопомощи арбитров будет внедрена на молодежном чемпионате Западной Азии.