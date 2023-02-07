Шипов о словах Карлсена: «В окружении Магнуса откровенные русофобы. На него оказывается серьезное давление»

Международный гроссмейстер Сергей Шипов в комментарии для «СЭ» отреагировал на призыв чемпиона мира Магнуса Карлсена не допускать россиян к международным соревнованиям.

«Это такой ненавязчивый подсказ Международной шахматной федерации, что надо делать. Он так обставил: «Не мне это решать». Знаете, это — я не я, идея не моя. Но фактически он поддержал бан российских шахматистов. Вот такой у нас чемпион. Вместо того, чтобы играть в шахматы и защищать свой титул, он занимается политикой. Сейчас это модно на западе. Там очень мощный не то что информационный ветер, а ураган! Он гнет и ломает. Магнус был погружен в шахматы полностью. Но в его окружении откровенные русофобы. Вся эта обстановка приводит к тому, что Карлсен стал вовлечен в политику. На него оказывается очень серьезное давление, от Карлсена ждут именно этих слов. Это то, что хотят другие.

Сам Магнус искренне любит шахматы, всегда играл с россиянами, все было нормально. Судя по всему, и он теперь человек подневольный. Видимо, так сложились обстоятельства. Правда, от Непомнящего он уклонился лично. Можно сделать вывод, что отказ от чемпионского матча был не только по причине мотивации и усталости», — сказал Шипов «СЭ».

Ранее Карлсен отказался проводить матч за звание чемпиона мира и второй раз подряд встречаться с победителем турнира претендентов Яном Непомнящим. Россиянин в апреле сыграет с китайцем Дин Лижэнем.

25 января исполком МОК заявил, что планирует рассмотреть возможность допуска российских и белорусских атлетов, не поддерживающих специальную военную операцию (СВО), к соревнованиям в нейтральном статусе.