Шипов отметил значимость попадания Есипенко на турнир претендентов

Международный гроссмейстер Сергей Шипов считает, что пропуск российскими гроссмейстерами турнира претендентов мог бы стать катастрофой для отечественных шахмат, поэтому квалификация Андрея Есипенко на соревнование является важным событием.

«Безусловно, выход Андрея Есипенко в турнир претендентов является успехом. Конечно, нелепый зевок в полуфинале стал потрясением, но Андрей сумел собраться и перебороть все негативные моменты. С исторической точки зрения его выход в турнир претендентов стал очень важным, потому что иной исход, который многие предрекали, был сродни похоронному маршу для российских шахмат, потому что турниры претендентов еще никогда не проходили без наших гроссмейстеров», — цитирует Шипова ТАСС.

23-летний Есипенко обеспечил себе участие в турнире претендентов, выиграв матч за третье место на Кубке мира у представителя Узбекистана Нодирбека Якуббоева. Россиянин одержал победу в обеих партиях. В полуфинале Есипенко уступил китайцу Вэй И в тай-брейке.