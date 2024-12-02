Шипов отметил, что шахматисты Дин Лижэнь и Гукеш не показывают качественной игры

Международный гроссмейстер Сергей Шипов оценил игру китайца Дин Лижэня и Доммараджу Гукеша из Индии в матче за мировую шахматную корону.

«Сейчас идет вязкая стадия матча, у обоих игроков наблюдается дефицит решимости. Дин Лижэнь осторожничает, вроде и получает позиции интереснее, но никак их не развивает. Они сражаются технично, но пока не наносят решающего удара. Видно, что Гукеш очень волнуется, если бы он сбросил волнение и просто бы играл в шахматы, скорее всего, он бы вел в счете. При этом качество игры у обоих хромает, и многие великие шахматисты не зря критикуют прошедшие партии», — приводит ТАСС слова Шипова.

По итогам первых шести партий счет в противостоянии ничейный — 3:3. Следующая встреча шахматистов пройдет во вторник, 3 декабря.