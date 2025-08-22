Шипов: «Юные российские шахматисты могут успешно играть и на взрослой Олимпиаде»

Международный гроссмейстер Сергей Шипов оценил уровень молодых российских шахматистов.

«Я думаю, что для такого турнира у нас была самая сильная команда. Эти ребята — будущее наших шахмат, и для них сыграть в команде — очень хороший опыт. Да и сейчас, если отправить такую команду на взрослую Олимпиаду, они не то, что там были бы не последние, а могли бы сыграть вполне успешно и побороться за высокие места», — приводит слова Шипова ТАСС.

Всемирная шахматная Олимпиада до 16 лет проходит в Барранкилье (Колумбия) с 16 по 23 августа. Российские шахматисты обеспечили себе победу за тур до конца турнира. В составе команды выступают Иван Землянский, Савва Ветохтн, Артем Усков и Анна Шухман.