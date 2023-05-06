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Шипов не считает Непомнящего и Дин Лижэня фаворитами шахматного турнира в Бухаресте

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Сергей Шипов, бывший тренер Яна Непомнящего, не считает россиянина и китайца Дин Лижэня фаворитами турнира в Бухаресте.

«Я не жду многого от Яна и Дин Лижэня, потому что играть в нормальные шахматы после такого напряженного матча очень тяжело. Может, у Яна остались азарт, нереализованные амбиции, желание что-то изменить. Это возможность отыграться на других и Дин Лижэне. Конечно, то разочарование, которое все мы испытали 30 апреля, никуда не убрать, но Ян может показать, что не все так плохо. Я не считаю Непомнящего и Дин Лижэня фаворитами, потому что восстановиться после напряженного матча за такой короткий срок очень сложно. К тому же у соперников теперь будет особый настрой на китайского товарища, он надел на себя корону, теперь все захотят обыграть чемпиона мира, и ему непросто будет отбиваться от соперников. Удивительно, что Ян и Дин Лижэнь заранее записались на этот турнир, зная, что их ждет трудный матч, но серия турниров длится долго, она довольно прибыльная, поэтому отказываться было неудобно», — приводит слова Шипова ТАСС.

30 апреля Дин Лижэнь победил Непомнящего на тай-брейке в матче за мировую шахматную корону в Астане. 6 мая китайский и российский шахматисты сыграют в Бухаресте на первом из турниров серии Grand Chess Tour, который пройдет с классическим контролем времени.

Турнир в Бухаресте завершится 16 мая. В нем также примут участие представители Румынии Рихард Раппорт и Богдан Даниэль-Дьяк, американцы Фабиано Каруана и Уэсли Со, французы Алиреза Фируджа и Максим Вашье-Лаграв, поляк Ян-Кшиштоф Дуда и нидерландец Аниш Гири.

Источник: https://tass.ru/sport/17692393
Шахматы
Дин Лижэнь
Ян Непомнящий
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