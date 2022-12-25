Шипов не считает Магнуса Карлсена безусловным фаворитом чемпионата мира по рапиду и блицу

Международный гроссмейстер Сергей Шипов заявил, что не считает Магнуса Карлсена безусловным фаворитом чемпионата мира по рапиду и блицу.

«Очень жаль, что не будет китайских спортсменов, особенно сильно это ослабит женские соревнования, учитывая их доминирование на высшем уровне, — цитирует ТАСС Шипова. — В мужском турнире не будет хватать Дин Лижэня, являющегося локомотивом китайского шахматного прогресса, отсутствие остальных можно пережить, но там есть серьезные бойцы. Главный интерес вызывает участие Магнуса Карлсена, он в мире шахмат, как Месси в футболе, есть он и все остальные.

Конечно, он является главным фаворитом, но не безусловным, потому что он в последнее время нестабильно играет, и повышенное внимание к его персоне будет мешать, это серьезная нагрузка. Его конкурентам, Хикару Накамуре и компании, в которой есть и наши шахматисты, Ян Непомнящий, Александр Грищук, Владислав Артемьев и многие другие, будет проще, и у них появятся хорошие шансы".

Турнир пройдет с 26 по 30 декабря в Казахстане.