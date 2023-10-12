Шипов назвал убедительной победу Артемьева в суперфинале чемпионата России

Международный гроссмейстер Сергей Шипов считает, что Владислав Артемьев одержал убедительную победу в суперфинале чемпионата России по шахматам, у него не было реальных соперников на турнире.

«Артемьев одержал убедительную победу, играл очень хорошо, у него просто не было соперников на турнире. Он находится в хорошей форме и показывает игру вполне элитного уровня, видно было, что в некоторых партиях он себя сдерживал. Раньше он несколько отставал в дебютной подготовке от сильнейших игроков мира, посмотрим, что он приготовит на отборочные соревнования к турниру претендентов. Последняя партия против Горячкиной будет очень интересной. Я думаю, у Владислава будет мотивация сыграть на победу. Он всегда отличался бескомпромиссностью, стремлением добиваться максимального результата, поэтому он не будет делать скидку на то, что напротив него будет сидеть прекрасная девушка. Он не устраивает себе отдых на турнирах, как это делают некоторые шахматисты, всегда выкладывается на полную», — приводит слова Шипова ТАСС.

11 октября 25-летний Артемьев досрочно, за тур до конца соревнований стал победителем чемпионата России по шахматам. На его счету восемь очков в десяти партиях.