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9 октября, 09:00

Шахматный вундеркинд Шогджиев объяснил, почему будет болеть за Дин Лижэня в матче с Гукешем

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Девятилетний российский шахматист Роман Шогджиев, обыгрывавший гроссмейстеров на взрослом чемпионате мира-2023 по рапиду, в интервью «СЭ» отметил, что у 17-го чемпиона мира Дин Лижэня низкие шансы защитить титул в матче за корону.

— Что думаете про матч Дин Лижэня и Гукеша, который стартует в Сингапуре в конце ноября?

— Учитывая текущую форму Лижэня, все идет к тому, что Гукеш выиграет. Шансы 80/20 не в пользу 17-го чемпиона мира. Но вдруг что-то случится? Дин неожиданно преобразится, или индиец в какой-то момент расслабится.

Я буду болеть за Дин Лижэня. Мне как-то жаль Лижэня, который не справился с давлением после завоевания короны. Плюс Гукеш может стать самым молодым чемпионом мира в истории. Как-то странно, если корону выигрывает 18-летний шахматист. Еще меня смущает, что он пробрался в турнир претендентов. По-хорошему там должен был быть Аниш Гири (в категории FIDE Circuit-2023 лидировал Гири. Однако в конце декабря в Ченнаи неожиданно был организован круговой турнир, который выиграл Гукеш. Это позволило индийцу обойти представителя Нидерландов в конце декабря. В феврале 2024-го ФИДЕ изменила правила отбора и больше не будет обсчитывать в систему Circuit турниры во второй половине года. — Прим. «СЭ»).

— Хотели бы, чтобы Карлсен вернулся в чемпионский цикл?

— Думаю, если в Сингапуре выиграет Гукеш, то на это есть шансы. Если Дин защитит титул, то нет. Вообще интересно было бы посмотреть противостояние Магнуса и Гукеша.

Роман Шогджиев. «В чемпионском матче шансы 80/20 в пользу Гукеша, но болеть буду за Дин Лижэня». Интервью с главным шахматным вундеркиндом страны

Шахматы
Роман Шогджиев
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