Шахматный вундеркинд Шогджиев не сыграет на ЧМ в Нью-Йорке

Девятилетний российский шахматист Роман Шогджиев, обыгрывавший гроссмейстеров на взрослом чемпионате мира-2023 по рапиду, в интервью «СЭ» рассказал о ближайших планах.

— После ЧМ-2023 по быстрым шахматам и блицу в Самарканде вы стали очень популярны. В каждом турнире теперь к вам повышенное внимание. Тяжело с этим справляться?

— Более-менее спокойно воспринимаю эти изменения. По крайней мере это не мешает мне заниматься шахматами.

— В этом году придется пропустить декабрьский ЧМ из-за проблем с визой?

— Да. Мне кажется, никто из наших юниоров не доедет до США. Возможно, я ошибаюсь.

— В этом году вы выиграли чемпионат России до 11 лет в Екатеринбурге, набрав 9 очков из 9. Добиться 100-процентного результата было главной целью на турнир?

— Самое важное — это было выиграть, но и постараться сделать 9 из 9, если хорошо пойдет игра.

— Поставили уже цели на следующий год?

— Попытаться стать международным мастером.