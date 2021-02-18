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Шахматный турнир в Москве пройдет в очном и онлайн-формате

22:20

Международный шахматный турнир в Москве Moscow Open пройдет в очном и онлайн-формате.

«Количество участников ограничено, он пройдет и в очном режиме, и в онлайн-формате. Организаторы проделали много работы, постарались, — цитирует ТАСС президента Федерации шахмат Москвы Сергея Лазарева. — Мы несказанно рады, что этот турнир состоится, мы переживали, много на этот счет было разных дискуссий, но решение принято, участники оповещены. На онлайн-формат заявилось много участников: дети, ветераны и студенты будут играть онлайн».

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10733329

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