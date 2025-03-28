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28 марта, 13:58

Шахматный турнир АСЕАН-Россия перенесен из-за землетрясения в Таиланде и Мьянме

Сергей Ярошенко
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Шахматный турнир АСЕАН — Россия был перенесен из-за землетрясения в Мьянме и Таиланде.

«В связи с разрушительным землетрясением в Мьянме и Таиланде организаторы перенесли шахматный турнир АСЕАН — Россия на более поздний срок», — заявила российская дипломатическая миссия в АСЕАН в своем Telegram-канале.

Турнир должен был пройти в онлайн формате между командами МИД России, МИД стран АСЕАН и Секретариата АСЕАН при поддержке Федерации шахмат Московской области.

Ян&nbsp;Непомнящий.«Включение онлайн-шахмат в программу ЧМ по киберспорту — важная веха». Интервью Непомнящего

Новые дата проведения не уточняются.

Шахматы
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