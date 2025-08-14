Шахматы
Статьи Карякин бросает вызов
Шахматы

14 августа, 13:00

Шахматисты приняли участие в спортивном шествии в честь Дня физкультурника на ВДНХ

Шахматисты приняли участие в спортивном шествии в честь Дня физкультурника.
Фото Этери Кублашвили

В День физкультурника 9 августа в 40 регионах России прошли различные праздничные мероприятия. На ВДНХ состоялось масштабное спортивное шествие, организованное общероссийским движением «Здоровое Отечество» при поддержке Министерства спорта России. В шествии приняли участие около 3000 человек, включая олимпийских и паралимпийских чемпионов, звезд спорта, юных спортсменов, участников специальной военной операции, делегаций спортивных федераций.

Участие в спортивном шествии на ВДНХ приняла Федерация шахмат России, чья делегация включала в себя многократную чемпионку России и Европы, двукратную чемпионку мира по блицу, трехкратную победительницу Всемирных шахматных Олимпиады Валентину Гунину, чемпиона Европы, гроссмейстера и тренера мужской сборной России Владимира Поткина, самого молодого международного мастера в мире, одного из самых титулованных молодых шахматистов России Романа Шогджиева, победителя и призера многих юношеских соревнований Матфея Юрасова, женского гроссмейстера Марию Фоминых, исполнительного директора ФШР Александра Ткачева, вице-президента ФШР Сергея Смагина, главного тренера сборных команд России по шахматам, гроссмейстера Сергея Яновского и других.

Приветствие от заместителя председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Чернышенко зачитал заместитель министра спорта РФ Алексей Морозов. Министр спорта РФ, президент ОКР Михаил Дегтярев направил собравшимся видеообращение. Среди почетных гостей были олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова, президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев, двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Яна Егорян и другие известные спортсмены.

Помимо Москвы, шествие было проведено в восьми федеральных округах. Торжественные мероприятия также состоялись в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Махачкале, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Владивостоке.

Пресс-служба ФШР

В Москве стартовал Кубок АШФ памяти М.М. Ботвинника

Юношеская сборная России по шахматам направилась на Олимпиаду до 16 лет

